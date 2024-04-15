В Упоровском районе возведут около 6 км земляного вала для защиты от паводка на Тоболе

В Упорово на полтора метра поднимают существующую дамбу, длина которой составляет 2,7 км, и возводят 5,7 км земляного вала, сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, который с прошлой недели работает в райцентре.

"Мы помогаем главе муниципалитета организовать работы по возведению земляной насыпи. Задача - возвести земляной вал протяжённостью 5,7 км. Из них 2,7 км - по гребню существующей дамбы. Мы следим за ходом работ, организуем усиление группировки сил как по технике, так и по людям, помогаем с дополнительными материалами: песком, плёнкой и другими", - рассказал Перевалов.

Кроме того, ведутся работы в пяти низких точках села Упорово. Там тоже возводятся грунтовые насыпи. Первоочередная задача - не допустить проникновения воды в населенный пункт".

По неблагоприятным прогнозам возможное подтопление в Упоровском районе ожидается на этой неделе.