В Ишиме с понедельника начнут взрывать лед на реке

22:48 14 апреля 2024
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На реке Ишим ещё стоит лёд. Местами он не разрушился. С понедельника, 15 апреля,  ниже по течению от города Ишима саперы ТВВИКУ будут проводить взрывные работы, сообщил губернатор Александр Моор.

Пробный взрыв будет завтра в 8:00, потом работа продолжится в более частом режиме. по слова губернатора, саперам может потребоваться день-два. Главная задача - быстрее пропустить лед мимо города, пока река не поднялась. 

Безопасность будет обеспечена полицией. Жителей Ишима и Ишимского района просят отнестись к ситуации с пониманием.

Так Ишим и Тобол выглядели с утра 14 апреля:

Теги: Александр Моор , взрыв , Ишим , паводок , река , ТВВИКУ
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