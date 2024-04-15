В Ишиме с понедельника начнут взрывать лед на реке

На реке Ишим ещё стоит лёд. Местами он не разрушился. С понедельника, 15 апреля, ниже по течению от города Ишима саперы ТВВИКУ будут проводить взрывные работы, сообщил губернатор Александр Моор.
Пробный взрыв будет завтра в 8:00, потом работа продолжится в более частом режиме. по слова губернатора, саперам может потребоваться день-два. Главная задача - быстрее пропустить лед мимо города, пока река не поднялась.
Безопасность будет обеспечена полицией. Жителей Ишима и Ишимского района просят отнестись к ситуации с пониманием.
Так Ишим и Тобол выглядели с утра 14 апреля:
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