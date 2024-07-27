В Плеханово открыли Домашний сквер

Домашний сквер в микрорайоне Плеханово в пятницу открыли глава города Тюмени Максим Афанасьев и руководитель ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков. Официальную церемонию приурочили к предстоящему Дню города.

"Это прекрасный подарок к 438 дню рождения города от наших современных меценатов — федерального застройщика "Страна Девелопмент". Компания постаралась сделать всё для комфорта жителей, а сценариев, как провести время в этом сквере, много: есть спортивные и игровые площадки, подвесные качели и гамаки в зоне отдыха. Также создан догхаб — площадка для собак с тренировочными и игровыми снарядами. Мы берём на заметку лучшие практики, чтобы создавать в нашем городе современные и комфортные пространства", прокомментировал событие глава города.

Гайдуков для присутствующих на открытии провел экскурсию по первому цифровому микрорайону Сибири — ЖК "Домашний" и новому скверу на пересечении улиц Андрея Кореневского — Кремлевской — Новоселов, рассказал о подходах компании к реализации социально значимых объектов.

В администрации города отмечают, что в 2021-м ГК "Страна Девелопмент" первой в стране начала возводить в районе Плеханово жилой комплекс с помощью механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Сегодня гости увидели бульвар Традиций, а затем прошли из многоэтажного дома через теплый переход в паркинг. Кстати, компания первой в Тюмени начала применять это уникальное решение.