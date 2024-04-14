Тюменский губернатор рассказал о ситуации на реках Ишим и Тобол, на которых ожидается половодье

Александр Моор в воскресенье работает в районах Тюменской области, которые попадают в зону возможного подтопления. С вертолета оценил обстановку, которая складывается на реках Тобол и Ишим.

"На Тоболе вода очистилась ото льда. Местами наблюдаются заторы. Будем работать по ним. Уровень воды пока добавляется в пределах нормы. На Ишиме лед стоит в городе и выше по течению в районе гидропоста в селе Ильинка (это граница с Казахстаном). В ближайшие часы здесь ожидается повышение до неблагоприятной отметки – 800 см", - сообщил губернатор.