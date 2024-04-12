Моор доложил Путину о превентивных мерах по предстоящему паводку на реках Ишим и Тобол

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании по вопросам ликвидации последствий паводков, которое провел в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин.

"На текущий момент ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды. Тем не менее, исходя из опыта половодий 2016 и особенно 2017 годов, мы готовимся к максимальному прогнозному уровню, который до нас доведен. Более того, мы для себя сделали расчет: плюс два метра, чтобы понимать примерную зону затопления и объем необходимых мероприятий, которые нужно будет провести", – доложил глава региона президенту России.

"Мы практически все домовладения, которые подвержены угрозе затопления, ногами прошли, всех людей проинформировали о возможном риске, раздали памятки", – подчеркнул губернатор.

В муниципалитетах Тюменской области развернуты пункты временного размещения. Жильцам домов, которые подвержены риску подтопления, оказывается помощь в вывозе ценного имущества. Для его хранения во всех населенных пунктах организованы склады под охраной полиции. При необходимости для эвакуации имущества выделяется транспорт, в погрузке и разгрузке помогают волонтеры.

Органы внутренних дел усилили группировку в Ялуторовске и Ишиме. Поэтому сохранность имущества, которое окажется в зоне подтопления, будет обеспечена, заверил губернатор.

Во всех населенных пунктах Тюменской области, где возможно подтопление, идет работа по увеличению уровня гребня дамб на 1–1,5 метра, доложил главе государства Александр Моор.

"Там, где видим узкие места, делаем дополнительные земляные насыпи из суглинка либо из мешков с песком", – сообщил губернатор. Для обеспечения функционирования федеральной автодороги Р402, которая проходит по территории Абатского района, доставлено 4 километра водоналивных дамб.

Для информирования населения региона по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер "горячей линии" – 122 и система оповещения через СМС-сообщения.

Кроме того, начал работу сайт паводок72.рф с информацией о паводковой обстановке в регионе.