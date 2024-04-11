Пик паводка в Ишиме прогнозируют на 22-23 апреля

18:00 10 апреля 2024
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Ишим продолжает подготовку к весеннему паводку, пик ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале.

Пока есть время, в городе продолжают укреплять берег и повышать его, чтобы минимизировать  последствия паводка. Отсыпку участков на береговой линии ведут четыре подразделения. В городе составили карту зоны подтопления, посчитали попадающие в них дома и теперь волонтеры раздают их жильцам листовки со всей необходимой информацией, в том числе об эвакуации.

В администрации города запущена круглосуточная горячая телефонная линия  - звонки принимаются по номерам 5-16-37, 5-16-85. Туда можно обратиться за помощью в эвакуации, в размещении животных в приюте, в вывозе мебели и бытовой техники из зоны подтопления. 

24 пункта временного размещения уже готовы к приему горожан, по словам главы города, желающие в них могут заселиться хоть завтра. 

В городе открыли телефон горячей линии по вопросам паводка.

По номерам 5-16-37, 5-16-85 ишимцы могут сообщить информацию о гражданах, которым необходима эвакуация, о потребности в размещении животных в приюте, о необходимости в вывозе мебели и бытовой техники из зоны подтопления, а также об оказании волонтёрской помощи. Горячая линия работает круглосуточно.

Теги: Ишим , паводок , эвакуация
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