Пик паводка в Ишиме прогнозируют на 22-23 апреля

Ишим продолжает подготовку к весеннему паводку, пик ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале.

Пока есть время, в городе продолжают укреплять берег и повышать его, чтобы минимизировать последствия паводка. Отсыпку участков на береговой линии ведут четыре подразделения. В городе составили карту зоны подтопления, посчитали попадающие в них дома и теперь волонтеры раздают их жильцам листовки со всей необходимой информацией, в том числе об эвакуации.

В администрации города запущена круглосуточная горячая телефонная линия - звонки принимаются по номерам 5-16-37, 5-16-85. Туда можно обратиться за помощью в эвакуации, в размещении животных в приюте, в вывозе мебели и бытовой техники из зоны подтопления.

24 пункта временного размещения уже готовы к приему горожан, по словам главы города, желающие в них могут заселиться хоть завтра.

В городе открыли телефон горячей линии по вопросам паводка.

По номерам 5-16-37, 5-16-85 ишимцы могут сообщить информацию о гражданах, которым необходима эвакуация, о потребности в размещении животных в приюте, о необходимости в вывозе мебели и бытовой техники из зоны подтопления, а также об оказании волонтёрской помощи. Горячая линия работает круглосуточно.