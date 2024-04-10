Путин держит ситуацию с паводками на личном контроле, заявил Моор

Губернатор Тюменской области, где из-за угрозы разлива рек Ишим и Тобол с 8 апреля действует режим ЧС регионального характера, сообщил, что ежедневно докладывает о ситуации президенту РФ.

"Каждый день о ситуации с паводком лично докладываю Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Мы внимательно следим за обстановкой. Анализируем различные сценарии развития событий. Информируем граждан, вместе с МЧС России и другими службами делаем все, чтобы встретить большую воду с максимальной готовностью", - сообщил Моор в своём Telegram-канале.

В воскресенье, 7 апреля, в телефонном разговоре Моор рассказал президенту, что группировка сил и средств для реагирования на возможные ЧС в Тюменской области насчитывает более 12 тысяч человек и свыше 2 600 единиц техники, в том числе 194 единицы плавсредств. Подготовка к паводку была начата заранее, , чрезвычайные ситуации, связанные с большой водой, отрабатывали во время командно-штабных учений. Движение воды по рекам Тюменской области находится на постоянном контроле.