Тюменские таможенники передали Минобороны изъятую спецодежду и канцелярию

11:21 03 июля 2025
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Сотрудники Тюменской таможни передали Министерству обороны Российской Федерации спецодежду, кепки, футболки, канцелярские товары, аудиогарнитуры и средства гигиены стоимостью 270 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Товары изъяты в результате работы мобильных групп Тюменской таможни, а также в ходе назначенных таможенных проверок. Груз ввезен на территорию ЕАЭС незаконно: без декларирования и уплаты таможенных платежей. По решению суда имущество было конфисковано и подготовлено к передаче в уполномоченные органы.

Теги: Минобороны РФ , таможня
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