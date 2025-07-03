Тюменские таможенники передали Минобороны изъятую спецодежду и канцелярию

Сотрудники Тюменской таможни передали Министерству обороны Российской Федерации спецодежду, кепки, футболки, канцелярские товары, аудиогарнитуры и средства гигиены стоимостью 270 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Товары изъяты в результате работы мобильных групп Тюменской таможни, а также в ходе назначенных таможенных проверок. Груз ввезен на территорию ЕАЭС незаконно: без декларирования и уплаты таможенных платежей. По решению суда имущество было конфисковано и подготовлено к передаче в уполномоченные органы.