Тюменцам рассказали, где поют соловьи

Соловьев в Тюмени становится больше - в этом году зафиксировали 30 певцов, в прошлом году выявляли 26, в 2023-м - 14, сообщается в телеграм-канале со ссылкой на Союз охраны птиц.

Соловьиные трели чаще всего можно услышать в Заречном микрорайоне у поймы реки Тура в экопарке Затюменский и прилегающих районах, закустаренных участках вдоль Московского тракта, в селе Кулаково рядом с рекой Пановка и в парке имени Николая Чукмалдина.