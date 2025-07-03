Тюменцам рассказали, где поют соловьи

10:21 03 июля 2025
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Соловьев в Тюмени становится больше - в этом году зафиксировали 30 певцов, в прошлом году выявляли  26, в 2023-м - 14, сообщается в телеграм-канале со ссылкой на  Союз охраны птиц.

Соловьиные трели чаще всего можно услышать в Заречном микрорайоне у поймы реки Тура в экопарке Затюменский и прилегающих районах,  закустаренных участках вдоль Московского тракта, в селе Кулаково рядом с рекой Пановка и в парке имени Николая Чукмалдина.

Теги: Союз охраны птиц России
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