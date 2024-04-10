Медучреждения Тюменской области готовятся к возможному паводку

Для обеспечения безопасной и устойчивой работы медицинских организаций в зоне возможного затопления в регионе проводится ряд мероприятий. Проработаны вопросы организации медицинской помощи населению, в том числе из группы риска и обеспечения необходимого запаса медикаментов и дезинфицирующих средств на период паводка.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова:

В регионе медицинские учреждения готовы к работе в период ЧС, увеличению количества обращений граждан в период паводка, своевременному выявлению и госпитализации больных, в том числе инфекционными заболеваниями.

Медучреждения Тюменской области обеспечены вакциной для профилактики инфекционных заболеваний. Для организации медицинской помощи в пунктах временного размещения сформированы бригады специалистов.

Жителям рекомендуют заранее подготовить лекарства и медицинские принадлежности. При эвакуации они должны быть под рукой.