В Тюмени выбрали подходящий проект для нового моста из заречной части в центр города

Варианты концепции пешеходного моста, который соединит заречную часть с центром города, рассмотрели в среду в в Центре стратегического развития "Сибирь" города Тюмени, в обсуждении участвовали архитекторы, дизайнеры, представители застройщиков, члены Координационного совета по выработке единой земельной и градостроительной политики, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Заречная часть города активно застраивается многоэтажками, проектируются детские сады и школы, уже формируется будущий облик пешеходного бульвара имени Ольховского, застройщиками создаются общественные пространства и ведется обустройство береговой зоны. Со временем будет сформирован активный пешеходный трафик, и потребуется соединить новые микрорайоны с центром города. В связи с этим строительные компании предложили разработать проект. Специалисты провели градостроительный анализ, изучили историю этой территории, предложения тюменцев, рельеф реки, опыт строительства мостов в других городах и многое другое. В итоге было представлено три варианта, которые, на их профессиональный взгляд, могут стать визитной карточкой города.

В числе представленных проектов есть пешеходный мост, где одна часть разводная, стилизованный под морской узел мост и мост, в котором отражается один из исторических символов города - дощаник. "Пока это всего лишь предложения проектной компании. Профессиональное сообщество склонилось к варианту легкой конструкции, обыгрывающей символ нашего города. Этот вариант будет взят за основу и с учетом проектируемых застройщиками набережных левого и правого берегов реки Туры, охранной зоны памятников его доработают совместно со специалистами Центра "Сибирь"", - пояснил суть обсуждений Кухарук.

Миссию интеллектуально и материально сопроводить разработку проектной документации пешеходного моста на себя взяли "Страна Девелопмент" и "Брусника", окончательный вариант будет представлен жителям города.