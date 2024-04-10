Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень

23:23 09 апреля 2024
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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень. Завтра руководитель чрезвычайного ведомства продолжит свою рабочую поездку по регионам, наиболее подверженным паводкам, сообщает МЧС РФ.

До визита в Тюмень Куренков посетил Оренбургскую и Курганскую области, из Кургана провел заседание правительственный комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Теги: МЧС , паводок
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