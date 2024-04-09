Чейметов сообщил о стабильной паводковой обстановке в Тюменской области

12:52 09 апреля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Продолжение: В Аромашевском районе закрыли четвертый мост через реку Вагай

В Тюменской области сохраняется стабильная паводковая обстановка, реки Ишим и Тобол пока прибывают за счет таяния снега,  сообщил заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.

По данным на 8:30 сегодня, 9 апреля, фактический уровень воды из-за таяния снега: в реке Тобол за сутки повысился от 6 до 40 см (+34); в реке Ишим - 34 до 42 см (+8). На руслах сохраняется ледостав. Местами проходит таяние. После схода льда запланированы мероприятия по расчистке русел рек и подмостовых пространств.

Для контроля ледохода реки обследуют с помощью беспилотных авиационных систем. При необходимости будут организованы работы по расчистке русел и углублению дна.

На сегодня в регионе завершено строительство дамб в Ишиме в Ильинке Казанского района,  в селах Абатское и Викулово, находящихся по течению реки Ишим.

Теги: Владимир Чейметов , паводок , река
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2024