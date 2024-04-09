Чейметов сообщил о стабильной паводковой обстановке в Тюменской области

В Тюменской области сохраняется стабильная паводковая обстановка, реки Ишим и Тобол пока прибывают за счет таяния снега, сообщил заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.

По данным на 8:30 сегодня, 9 апреля, фактический уровень воды из-за таяния снега: в реке Тобол за сутки повысился от 6 до 40 см (+34); в реке Ишим - 34 до 42 см (+8). На руслах сохраняется ледостав. Местами проходит таяние. После схода льда запланированы мероприятия по расчистке русел рек и подмостовых пространств.

Для контроля ледохода реки обследуют с помощью беспилотных авиационных систем. При необходимости будут организованы работы по расчистке русел и углублению дна.

На сегодня в регионе завершено строительство дамб в Ишиме в Ильинке Казанского района, в селах Абатское и Викулово, находящихся по течению реки Ишим.