Жителям Тюменской области рекомендовали запастить питьевой водой

В связи с неблагоприятным прогнозом по паводку на реках Ишим и Тобол Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия. В организациях, осуществляющих питьевое водоснабжение, введены дополнительные профилактические меры, сообщает информцентр правительства ТО.

Вопросы реализации соответствующих мероприятий 9 апреля рассмотрят на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области с участием всех муниципалитетов.

"Важно: соберите запас воды на 2-3 дня. Пить водопроводную воду, а также воду из родников и колодцев в период паводков нельзя", - указано в сообщении.