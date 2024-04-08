Пять низководных мостов закрыли в Тюменской области на период паводка

В Тюменской области временно ограничено движение по пяти мостам, расположенным в зонах ежегодного возможного подтопления. На подходах к мостам установлены ограждения и дорожные знаки "Въезд запрещен":

В Аромашевском районе закрыты три моста через реку Вагай: на 1-м км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на 5-м км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая.

В Голышмановском городском округе: на 6-м км автодороги Королево-Дербень.

В Ялуторовском районе: мост через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово-Криволукская.

В Аромашевском районе и Голышмановском городского округе моты можно объехать по автомобильным дорогам с грунтовым покрытием, в Ялуторовском районе - по автодороге Подъезд к д. Криволукская.

Информация о снятии ограничения движения будет размещена дополнительно.