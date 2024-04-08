МЧС на ближайшие три дня не прогнозирует опасных подъемов уровня воды в реках Тюменской области

В связи с колебанием среднесуточной температуры воздуха на реках и водоемах ожидается ослабление льда и развитие весенних процессов. Прогнозируется постепенное снижение толщины ледового покрова на водотоках. Повышение уровня воды по рекам Тобол, Ишим - от 20 до 80 см. В ближайшие три дня достижение опасных и неблагоприятных отметок уровней не прогнозируются, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
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