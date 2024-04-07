Путин обсудил с Моором готовность Тюменской области к паводку

Губернатор Тюменской области Александр Моор в воскресенье доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с паводком в регионе.

"Подготовка к паводку в регионе была начата заранее. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС составляет более 12 тысяч человек. Готовы задействовать свыше 2600 единиц техники, 194 единиц плавсредств. Чрезвычайные ситуации, связанные с большой водой, отрабатывали во время командно-штабных учений. Движение воды по рекам Тюменской области находится на постоянном контроле", - сообщил после общения с президентом Моор.

По данным Кремля, телефонный разговор с губернаторами Тюменской и Курганской областей состоялся в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды из-за вынужденного увеличения сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванного аномальным за последние сто лет повышением уровня воды, была отмечена неизбежность затоплений.

Президент указал на необходимость заблаговременного принятия мер по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации.