Какие садовые работы нужно успеть провести в июле

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина рассказала, какие работы провести в огороде в начале июля.



1. Подкормки садов и огородов. В дождливую погоду питание из почвы сильно вымывается, поэтому начинаются хлорозы, растения отстают в росте. Исключаем из элементов питания азот или вносим его в минимальных количествах (касается многолетних насаждений, лука и чеснока).

2. Землянику садовую обрабатываем от серой гнили Фитоспорином М. Для сладости ягод, проводим подкормку Монофосфатом калия.

3. На молодых приростах яблони и вишни появилась тля. Проводим обработки инсектицидом, с коротким периодом ожидания (14 - 20 дней). На яблонях можно применить баковую смесь от вредителей и болезней Аккорд+Хорус.

4. Проводим летнюю обрезку яблонь и груш. Удаляем побеги, растущие вертикально и вглубь кроны. Срезаем, оставляя пенек 2 см. На нем заложится цветочная почка и в следующем году появится плод. Кормим плодовый сад минеральными удобрениями с минимальным содержанием азота (Суперфосфат простой, суперфосфат двойной).

5. Если огурцы в теплице остановились в росте и желтеют завязи, нужно дополнительное питание (Монофосфат калия или Калиевая селитра). Чередуем раз в 10 дней.

6. Для овощных культур сейчас главное - рыхление. Почва после дождей уплотнилась, корням не хватает кислорода. Рыхлим и подкармливаем.

7. Окучиваем и мульчируем капусту. Обрабатываем инсектицидами от капустной моли, Фуфанон Нова или биологическим препаратом-Лепидоцид. Подкармливаем Гуматом калия или Монофосфатом калия, - сообщает АиФ-Тюмень.