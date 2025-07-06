"Неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин", пройдет в Тюменской области

Период с 30 июня по 6 июля объявлен "Неделей, направленной на снижение смертности от внешних причин". К ним, помимо убийств и самоубийств, относятся дорожно-транспортные происшествия. В этом году обеспокоенность вызывает рост количества аварий с участием электросамокатов.

По словам главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, по итогам 2024 года погибших в ДТП с самокатами стало на 25% больше, чем год тому назад. В Тюменской области, по данным региональной ГАИ, количество аварий с прокатными самокатами сократилось, но увеличилось число ДТП с личными средствами индивидуальной мобильности. При этом травмы, которые получает самокатчик, могут быть различные: от ссадин и ушибов до черепно-мозговых травм.

Врач-травматолог-ортопед Городской поликлиники №1 Евгений Волков: "Возросшая популярность электросамокатов привела к тому, что характер встречающихся травм стал непредсказуем: от ушибов, ссадин и изолированных переломов до сочетанной и множественной травмы, которая требует одномоментного участия различных специалистов. Пользователи самокатов чаще всего получают черепно-мозговые травмы, ушибы, вывихи и переломы. Причем при аварии с участием самоката могут пострадать как водитель, так и пешеход. Как правило, при аварии на самокатах люди ломают фаланги пальцев, пястные кости и лучевую кость на руке, там, где лучезапястный сустав. Многие падают на колени, что приводит к сильному ушибу и кровоизлияниям в полость сустава. Но также при падении многие ударяются головой, получая сотрясение или ушиб мозга разной степени тяжести, в некоторых случаях это может привести к отдаленным неблагоприятным последствиям в виде умственных, коммуникативных и поведенческих нарушений. Иногда это может закончиться летальным исходом", - сообщает Мегатюмень.