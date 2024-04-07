Глава Росгидромета сообщил о возможном подтоплении трех сел и Ишима из-за рекордного подъема воды в реке

Росгидромет сообщил о превышении исторического максимума уровня половодья на реке Ишим к концу апреля. В зону наводнения могу попасть Ильинка (Казанский район), Ишим, Абатское и Викулово, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.

"У меня есть прогноз, тоже неутешительный, по Тюменской области. На 15-16 апреля мы ожидаем по всему протяжению реки Ишим в Тюменской области превышение неблагоприятной отметки. К 20 апреля опасные отметки будут достигнуты. И пик паводка на всем протяжении от Ильинки до Ишима мы ожидаем 23-25 апреля, причем это будет превышение исторических максимумов на 1,5-4,4 метра", - сказал он.

По словам Шумакова, в это время однозначно будут подтопления и затопления, в связи с чем призвал быть готовыми к этому.