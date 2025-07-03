Штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях на три дня объявили в Тюменской области

Тюменский гидромет объявил штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях по югу Тюменской области. Сешгодня до конца дня, а также 4-5 июля местами на юге Тюменской области ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, гроза.

В связи с этим возможно возникновение происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (повреждение (обрыв) линий связи и электропередач), дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, размыв почв, подтопление территорий.