Спасатели нашли тело утонувшего подростка и рассказали об обстоятельствах трагедии

На озере Оброчное поисковые работы закончены, тело подростка обнаружено, сообщили в ТОСЭР.

Из интернет источников известно, что мальчик 2009 г.р. вместе с друзьями поехал на рыбалку на оз. Оброчное. Они решили пойти на другую сторону водоема, где песочный пляж. Двое пошли по берегу, а один решил переплыть. Из-за зарослей мальчики потеряли своего товарища из виду. Больше они его не видели.

По запросу дежурной части отдела полиции № 3, спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда областной службы спасения в 17 ч. 30 мин. незамедлительно выехали на место чрезвычайного происшествия. До полуночи спасатели проводили поисковые и водолазные работы на акватории. Тело подростка не обнаружено. С утра спасатели возобновили поиски.

"Уважаемые родители! Безопасность ваших детей - в ваших руках. Вода ошибок не прощает. Группы риска: дети без должного присмотра родителей; люди в нетрезвом состоянии; люди с проблемами со здоровьем", - напоминают спасатели.