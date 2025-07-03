На Ямале в 2025 году увеличат зарплаты бюджетников и стипендии студентов

В ходе заседания регионального правительства губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал поручение провести индексацию оплаты труда работникам бюджетной сферы и выплат студентам. Так, с 1 июля текущего года вырастет заработная плата бюджетников, а с 1 сентября – стипендия учащихся колледжей и техникумов. Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, индексация составит 7,6% и коснется более 140 тысяч жителей региона.

"Важно, чтобы доходы работников бюджетной сферы – а это, в первую очередь, сферы образования, здравоохранения, культуры, а также студентов ямальских колледжей – росли вровень с общероссийскими темпами, поэтому приняли решение о необходимости индексации. Это важное решение для тысяч северян", — подчеркнул Дмитрий Артюхов.

На заседании также обсудили вопросы, касающиеся повышения качества медицинских услуг в субъекте. Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков представил пилотный проект, направленный на улучшение процесса прохождения профосмотров.

Его реализация начнется в Салехардской окружной клинической больнице с 2026 года. Новая система поможет проводить все необходимые обследования для пациентов по принципу "одного окна", что существенно упростит процесс.

В настоящее время, чтобы пройти медосмотр независимо от его цели — будь то трудоустройство, получение водительских прав или плановая проверка здоровья — жителям приходится посещать разные подразделения медучреждения, и есть риск дублирования диагностических процедур. Соответственно, возрастает и время прохождения обследования.

С введением новой системы по принципу "одного окна" пациенты смогут посетить разных специалистов, сдать анализы и получить нужные консультации за один визит.

Перечень доступных услуг будет включать необходимые для трудоустройства и при зачислении на учебу предварительные медосмотры, периодические осмотры специалистов вредных производств, а также профилактические обследования и диспансеризацию, в том числе скрининги на сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также сахарный диабет.

После тестирования системы в Салехарде планируется ее масштабирование на другие медицинские учреждения субъекта

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО