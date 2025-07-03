Более 11,5 тысяч заявлений на школьную и спортивную форму подали многодетные тюменские семьи

Свыше 11 500 заявлений подали жители Тюмеском области на ежегодную выплату на школьную и спортивную форму в 2025 году, всего с начала этого года такая выплата предоставлена более чем на 15 тысяч детей, областной бюджет на эти цели потратил 267 млн рублей.

Выплата предоставляется раз в год на каждого школьника из многодетных семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Тюменской области (в 2025 году — 19 329 рублей). Ее размер в 2025 году — 17 201 рубль (размер величины прожиточного минимума для детей, установленной в Тюменской области на дату обращения за назначением выплаты). Подать заявление можно с 1 января и по 31 декабря через портал госуслуг, МФЦ или комплексный центр соцобслуживания по месту жительств. На первоклассника заявления принимают после того, как ребенок будет зачислен в школу.

Выплата предусмотрена региональным проектом "Многодетная семья" национального проекта "Семья", реализация которого рассчитана до 2030 года.