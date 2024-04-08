В Тюмени не ожидается затопления микрорайонов, заявляют власти

В городе Тюмени нет риска затопления микрорайонов - по данным Росгидромета, на реках Иртыш, Тура и Пышма уровни воды весной 2024 года будут ниже нормы всех средних значений, сообщает информационный центр правительства ТО.

Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через Тюмень. Паводковые явления, возможно, коснутся отдельных районов Тюменской области.

На 7 апреля 2024 года уровень воды в реке Тура, по данным находящегося в Тюмени гидропоста, составлял -16 cм над нулем поста, с 6 апреля он повысился на 15 см. Абсолютный минимум на реке -95 см - наблюдался 1 октября 2023 года, абсолютный максимум - 868 см - 12 мая 2016 года.

Ранее РИА Новости со слов замглавы МЧС РФ сообщило, что "в Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города".