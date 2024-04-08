Путин провел новый телефонный разговор с главами Оренбургской, Курганской и Тюменской областей

14:14 08 апреля 2024
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Президент с утра заслушал доклады губернаторов Оренбургской области Дениса Паслера, Курганской области Вадима Шумкова и Тюменской области Александра Моора о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, попавшим в зону затопления и эвакуации, и тем, кто находится под угрозой затопления. Также Владимир Путин выслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова.

По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым.

Теги: Владимир Путин , МЧС , паводок
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