Путин провел новый телефонный разговор с главами Оренбургской, Курганской и Тюменской областей

Президент с утра заслушал доклады губернаторов Оренбургской области Дениса Паслера, Курганской области Вадима Шумкова и Тюменской области Александра Моора о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, попавшим в зону затопления и эвакуации, и тем, кто находится под угрозой затопления. Также Владимир Путин выслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова.

По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым.