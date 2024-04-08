В Ялуторовском районе из-за паводка закрыли мост в деревне Криволукской

В деревне Криволукской Ялуторовского района закрыли мост на время паводка, проехать по низководному мосту через реку Тобол на автодороге "Хохлово — Криволукская" нельзя с 8 апреля.

Рейсовый автобус по маршруту №107 "Ялуторовск — Криволукская" будет следовать до села Хохлово. Из Ялуторовска до деревни Криволукская и обратно также ездят автобусы по объездному пути. Время отправления в 05:40, 17:45 и 07:00, 19:05.