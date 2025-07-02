Книгообменник проведут в Тюмени в эту субботу

Летний городской Книжный обменник будет работать возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51) в эту субботу, 5 июля, с 12 до 15 часов, для взрослых участие - 100 рублей, собранные средства пойдут на благотворительность.

В 2025-м проекту исполнилось 20 лет. Впервые за эти годы организаторы приняли решение увеличить плату за вход на книжный развал. За 100 рублей горожане смогут обменять хорошие, но больше не нужные дома книги на те, что принесли другие гости. Собранные средства пойдут на благотворительность.

Для обмена детской литературой будет установлен отдельный стол. Ребята по-прежнему могут обмениваться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи.

По соседству с книжным развалом откроется мини-барахолка, где дети могут продать вещи, изготовленные своими руками, и игрушки. Также будет организован сбор макулатуры.

Куратор проекта Алёна Бучельникова: