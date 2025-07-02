Участники гонок на Кубок Евразии ждут своих болельщиков в Упорово

С 4 по 6 июля в селе Упорово пройдет масштабное мероприятие — всероссийские соревнования по автомобильному спорту "Кубок Евразии" (картинг). Трехдневный турнир соберет профессиональных гонщиков, любителей скорости и зрителей из различных субъектов.

Начало: 4 июля с 10.00, 5 июля с 10.40, 6 июля с 10.00

Адрес: с. Упорово, ул. Спортивная, 8.

Программа мероприятия:

4 июля — официальное открытие, тренировочные заезды, жеребьевка.

5 июля — квалификационные заезды в категориях Junior, Pro, Expert.

6 июля — финальные гонки, награждение победителей, шоу-программа.

Трасса "Упорово-Ринг" соответствует международным стандартам: длина 1200 метров, 12 поворотов, зоны обгона. Для зрителей подготовлены трибуны на 1500 мест, фудкорт, зона VR-симуляторов и детская площадка.