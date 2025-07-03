В Тюменской области на 9 га ликвидировали лесной пожар

На утро 3 июля в Тюменской области нет действующих лесных пожаров, за минувшие сутки зафиксирован и ликвидирован один лесной пожар на площади 9 гектров.

3 июля во всех зонах авиапатрулирования установлен III класс пожарной опасности (средняя степень).

4 июля во всех зонах авиапатрулирования прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень).

5 июля во всех зонах авиапатрулирования прогнозируется I класс пожарной опасности (опасности нет).

Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах! Разведение костров и сжигание сухой травы запрещено – это может стать причиной пожара. Если вы заметили лесной пожар, срочно звоните 8-800-100-94-00 или 112.