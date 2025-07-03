Байкерам запретят ездить в центре Тюмени по ночам

С 28 июля в центральной части Тюмени появится новый дорожный знак 3.5 "Движение мотоциклов запрещено". Такое ограничение для движения будет действовать с 22 до 7 часов на улице Республики (между Профсоюзной и Ямской), улице Ленина (от Республики до Профсоюзной), улице Ямская (от Коммунистической до Полевой) и улице Луначарского (от Коммунистической до Полевой), сообщили в администрации города.

"Ранее в Тюмени подобная практика в отношении этого вида транспорта не применялась, но обсуждения были. Например, исходя из сезона в городе вводятся ограничения для большегрузов. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда вынуждены это сделать для движения мототранспорта", – пояснил представитель гордепартамента дорожной инфраструктуры и транспорта Павел Долговых.

Фактор, который также повлиял на решение ограничить движение – шум, который создает мотоцикл при превышении скорости. Громкий рев мотора нарушает покой горожан, пугает пешеходов.

Замначальника отдела ГАИ по городу Тюмени подполковник полиции Александр Постовик:

На мототранспорте мы наблюдаем нарушение Правил дорожного движения гораздо чаще, по сравнению с автомобилями. Есть прецеденты, когда мотоциклисты закрывают регистрационные номера, не имея прав на управление, но обладая этим видом техники, выезжают на дороги общего пользования, создавая аварийные ситуации. Набережная Тюмени – место притяжения людей в вечернее время, и чтобы обезопасить пешеходов и водителей от аварийных ситуаций, было принято решение начать именно с этой зоны.

По словам представителя ГАИ, на сегодня в Тюмени произошло более 50 ДТП с участием мототранспорта, где есть пострадавшие с причинением вреда здоровью, также имеются случаи с летальным исходом. Автоинспекторы рассчитывают, что ограничения повлияют на снижение ДТП, спокойствие тюменцев не будет нарушать шум моторов.

Пока движение ограничат только в центральной части, дальше уже покажет практика. На основании дорожного знака 3.5 "Движение мотоциклов запрещено" патрули полка ДПС будут производить остановку мототранспорта, в помощь им будет работать мотовзвод полка ДПС Госавтоинспекции. Нарушения также будут фиксировать с помощью камер.

Начальник отдела безопасности дорожного движения и организации дорожного движения Павел Долговых уточнил, что, руководствуясь Правилами дорожного движения, жители, что пользуются мототранспортом и проживают в местах действия дорожных знаков 3.5, смогут проезжать до своих домов беспрепятственно.