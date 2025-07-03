Турнир "Самый подготовленный человек" пройдет в Тюмени при любой погоде

Международный турнир "Самый подготовленный человек" – WEST SIBERIAN CHAMPIONSHIP – пройдет в Тюмени 25-27 июля в любую погоду под открытым небом. Участие подтвердили почти 300 атлетов из 13 стран и 91 города, включая представителей ОАЭ, Египта, Турции, Китая, Казахстана, Великобритании.

Дмитрий Баев, организатор фестиваля, председатель правления регионального отделения федерации функционального многоборья:

В нашей истории уже был опыт проведения турнира и в 33-градусную жару, и в проливной дождь. Безопасность спортсменов всегда на первом месте, поэтому на случай непогоды есть адаптированные версии заданий. Например, при дожде действия на турнике заменяются более щадящими, чтобы исключить риски. На данный момент прогноз радует: ожидается 23–24 градуса и без осадков – отличные условия как для спортсменов, так и для зрителей.

Турнир стартует на базе бассейна "Зодчий" и легкоатлетического манежа, а затем переместится на одну из визитных карточек города – четырехуровневую набережную в районе Конторы пароходства. Участники будут соревноваться в 12 категориях: от новичков до элитных атлетов, а также спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Дмитрий Кичаков, президент региональной федерации многоборья ГТО:

В этом году к турниру присоединились представители 13 стран. В числе участников 12 тюменцев – это менее 5% от общего количества спортсменов. Надеемся, что зрители придут поддержать своих земляков в крупнейшем спортивном событии в СНГ и Азии по кроссфиту.

Для зрителей на площадке будут установлены укрытия от солнца и дождя, оборудованы зоны отдыха, а насыщенная соревновательная программа будет идти три дня без перерывов.

WEST SIBERIAN CHAMPIONSHIP соберет титулованных спортсменов, многие из которых официально носят звание "самого подготовленного человека" в своей стране. В этом году на старт выйдут, в частности, Мохамед Эль Омда (8-кратный чемпион Египта), Ахмет Талха Она (сильнейший атлет Турции) и Укаиди Мохамед (8-кратный чемпион Ирака).

Организаторами турнира выступает Федерация многоборья ГТО Тюменской области, региональное отделение Федерации функционального многоборья при поддержке департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и администрации города.