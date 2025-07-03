В Гилевской роще разрисовали деревья

Повреждённые участки деревьев стали холстами для художников - в Гилевской роще прошла акция "ДревоАрт", её организаторами и участниками стали сотрудники предприятия "Газпромнефть-Заполярье". Акцию "ДревоАрт" приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Покрытие экокраской поврежденных участков коры и древесины понижает вероятность проникновения вредителей и болезней, повышая его иммунную устойчивость. Сделали не только красиво, но и полезно!" - сообщили в ЛесПаркХозе.