Скейтборд упал с седьмого этажа на голову тюменскому подростку

13:03 03 июля 2025
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В октябре 2024 года на голову 14-летнему подростку у многоэтажки в Дударево упал скейтборд, который скинул с седьмого этажа 9-летний мальчик, пострадавший, к счастью, отделался раной левой теменно-затылочной области (здоровью причинен легкий вред),  родителям хулигана повезло меньше - им предстоит компенсировать вред, оцененный в 300 тысяч рублей.

 Получить компенсацию семье подростка помогла прокуратура Тюменского района, которая, действуя в интересах пострадавшего, в судебном порядке взыскала компенсацию морального вреда.

Теги: моральный вред , прокуратура , суд
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