Тюменская гордума заключила соглашения о сотрудничестве с думами Рязани и Волгограда

Тюменская гордума заключила соглашения о сотрудничестве с думами Рязани и Волгограда

Соглашения о сотрудничестве с городскими думами Рязани и Волгограда заключила Тюменская городская дума, подписание документов прошло на Межрегиональной конференции в Якутске, где обсуждали повышение роли представительных органов.

Председателями Рязанской и Волгоградской городских дум являются Татьяна Панфилова и Владлен Колесников.



"Наши замечательные города богаты уникальной историей и традициями. Убеждена, что такого рода партнерство принесет пользу всем участникам рабочих встреч", — поделилась спикер Тюменской гордумы Светлана Иванова.

Теперь межмуниципальное взаимодействие налажено с десятью субъектами России. В частности, ранее соглашения о сотрудничестве были подписаны с думами Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Красноярска, Ханты-Мансийска и Салехарда, Якутска и Советом Краснодонского муниципального округа.

По словам Светланы Ивановой, такое взаимодействие полезно для обмена успешными муниципальными практиками и способствует укреплению межрегиональных связей. Помимо заключения соглашений, на Межрегиональной конференции в Якутске спикер гордумы выступила с докладом о работе Тюменской городской думы.