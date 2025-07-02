На Ямале первокурсникам из числа КМНС начнут выплачивать "подъемные"

Ямальским первокурсникам из числа КМНС будут начислять "подъемные" для лучшей адаптации к началу учебы. Единовременное пособие ввели по итогам выездных встреч представителей профильных департаментов региона с тундровиками. Размер выплаты – 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Назначать пособия будут по заявлениям. Получить выплату могут студенты, поступившие на первый курс по очной форме обучения, из семьи, которая ведет традиционный образ жизни КМНС и относится к малоимущим. Другое важное условие – первокурсник должен быть выпускником ямальской школы и проживать на территории округа.

Заявки на получение пособия принимаются в электронном виде на сайте департамента по делам коренных малочисленных народов Севера. Студента уведомят о принятом решении после проверки заявления и документов. Средства можно потратить на аренду жилья, оплату проезда к месту учебы, одежду или канцелярские принадлежности.

– Мы понимаем, как важно поддержать наших ребят на самом старте к получению высшего образования. Эти "подъемные" помогут им уверенно сделать первые шаги, сосредоточиться на учебе, приобрести необходимые принадлежности и успешно адаптироваться к новой жизни в городе, – отметила директор департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Ульяна Каленюк.

Поддержку регионального правительства получают и абитуриенты колледжей. С 2020 года первокурсникам из кочевых семей предоставляют образовательные сертификаты, благодаря которым абитуриенты могут быть зачислены на бюджетное место в случае недобора баллов при поступлении. Сертификат также покрывает траты на проживание и питание, покупку сезонной одежды, гарантирует ребятам ежемесячные стипендии.

Меру поддержки ввели по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. За пять лет ею воспользовались 375 раз. Сертификаты ежегодно распределяют между образовательными учреждениями. В этом году 75 сертификатов направят в Ямальский многопрофильный колледж и его филиал в Лабытнанги, Новоуренгойский многопрофильный колледж, Надымский и Тарко-Салинский профессиональный колледж.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО