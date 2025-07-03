Сбер откроет в Тюмени два обновленных офиса

Сбер обновит два офиса в Тюмени. С 1 июля на ремонт закрылись отделения на улице Мориса Тореза, 1 и на улице Червишевский тракт, 19. Рабочее пространство станет более удобным, функциональным и комфортным. Клиентам будут доступны все банковские услуги и нефинансовые сервисы. В офисах появится зона SberDevices, где можно будет протестировать умные устройства Сбера, зона СберЛогистики для отправки и получения посылок, пункт выдачи товаров из Мегамаркета, а также кофе-поинт . Открытие запланировано на осень.
На время ремонтных работ в центральной части города тюменцы могут воспользоваться ближайшими офисами Сбера на улице Малыгина, 51/3 и на улице Герцена, 70. Жители Червишевского тракта могут получить весь спектр банковских услуг в офисах на Московском тракте, 118, ТРЦ "Колумб", и на улице Мельникайте, 135Б.
Снять наличные и совершить платежные операции в центральной части города можно в банкоматах, расположенных рядом с отделением по адресам:
ул. Республики, 62
ул. Некрасова, 10
ул. Герцена, 94, ТЦ "Галерея Вояж"
ул. Орджоникидзе, 63а, ЦУМ
Жители Червишевского тракта могут воспользоваться ближайшими к офису банкоматами по адресам:
Червишевский тракт, 23, ТЦ "Континент"
ул. Федюнинского, 7Б/1
ул. Николая Чаплина, 115а,ТЦ "Арбат"
Снять наличные можно на кассах магазинов "Пятерочка", "Монетка" и "Перекресток". Чтобы получить деньги, покупатель должен попросить об этом кассира и совершить покупку на любую сумму. За одну операцию можно снять до 5 тыс. рублей. Услуга доступна держателям карт, выданных любыми российскими банками.
Кроме того, большинство банковских операций можно осуществить через интернет-банк и мобильное приложение СберБанк Онлайн.
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