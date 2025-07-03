Жителя Красноярска задержали в Тюмени при раскладке наркотиков на Товарном шоссе

Сотрудники УНК УМВД России по Тюменской области получили оперативную информацию о прибытии в Тюмень наркокурьера и задержали с поличным ранее судимого жителя Красноярска в момент обустройства тайника с наркотиками на Товарном шоссе.

По данным полиции, мужчина из тайника в Тюмени он забрал "мастер-клад" с запрещенным веществом и отправился распространять его по городу. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли из оборудованного тайника и карманов задержанного 17 свёртков с порошком, экспертиза части изъятого установила, что это метадон.

Возбуждено уголовное дело, максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы.