Пересдать ЕГЭ решились 2,2 тысячи тюменских выпускников

16:36 03 июля 2025
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Более 2,2 тысячи выпускников Тюменской области пересдадут один из предметов ЕГЭ 3 и 4 июля.

Дополнительные дни для сдачи единого государственного экзамена были введены по инициативе Президента России. Впервые в расписание экзаменов они были включены в 2024 году. Право на пересдачу имеют только выпускники текущего года. Пересдать можно только один предмет из числа ранее сдававших. Предыдущий результат аннулируется, пояснили в депобразования ТО.

Теги: ЕГЭ
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