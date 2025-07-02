в Ишиме медикам удалось спасти мужчину с острым инфарктом

Обратившийся за медпомощью 60-летний житель Ишима жаловался на давящую боль в груди, бригада скорой помощи, прибыв на вызов, зафиксировала электрокардиограмму сердца и подтвердила первые признаки острого инфаркта.

"Я уже набрала в шприц обезболивающее и хотела подключиться к вене, как у пациента остановилось сердце. Сразу начала делать сердечно-лёгочную реанимацию, а другой фельдшер готовил дефибриллятор", - рассказывает фельдшер Тамара Шипилова.

После первого разряда сердце удалось "завести", пациент начал дышать, но оставался без сознания. Фельдшеры доставили его до приемного отделения. В реанимации мужчина пришел в себя.

Медики напоминают, что при появлении симптомов инфаркта необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Вот их список:

♦️ боль в груди: острая, давящая, жгучая или сжимающая боль в центре грудной клетки, которая может распространяться на левую руку, шею, челюсть, спину или живот;

♦️ одышка: внезапное затруднение дыхания, особенно при физической нагрузке или в покое;

♦️ головокружение и слабость: ощущение слабости, потеря сознания или предобморочное состояние;

♦️ потливость: холодный пот, который может появиться на лбу или других частях тела;

♦️ тошнота и рвота;

♦️ паника или страх;

♦️ нарушение сердечного ритма: учащенное или замедленное сердцебиение, перебои в работе сердца;

♦️ боль в животе: дискомфорт или боль в верхней части живота, которые могут быть ошибочно приняты за проблемы с пищеварением;

♦️ онемение или покалывание: могут ощущаться в левой руке, плече, шее или челюсти.