В Тюменской области заранее ввели режим региональной ЧС

На территории Тюменской области с 8 апреля вводится режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Александр Моор.

Режим ЧС установлен заблаговременно. На сегодня обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая, однако специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку: уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Подготовка к паводку в регионе прошла в плановом режиме. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС в Тюменской области — более 12 тысяч человек, готовы свыше 2 600 единиц техники и 194 единицы плавсредств.

Губернатор поручил главам муниципалитетов организовать работу пунктов временного размещения.

Жителям, которые находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС.

Александр Моор:

Держим ситуацию на контроле, но надо всем быть готовым к любому развитию ситуации. Об изменении обстановки будем информировать вас оперативно.

За 7 и 8 апреля президент РФ уже дважды обсудил с Моором, а также главами Курганской и Оренбургской области ситуацию с паводками.