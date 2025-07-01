Тюменцев приглашают стать наставниками для подростков

Жители Тюменской области могут стать наставниками подросткам из "группы особого внимания", для этого нужно подать онлайн-заявку на сайте Дворца творчества и спорта "Пионер" в разделе "Региональный наставнический центр", там же можно ознакомиться с нормативно-правовой, методической и другой информацией о наставнической деятельности.

Модель наставничества несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, запустили в регионе недавно, ее главная цель - создание единых подходов в работе наставников с подростками "группы особого внимания". Для ребят это возможность решения личных задач, таких как преодоление вредных привычек, организация качественного и полезного досуга, профессиональная ориентация, развитие коммуникативных навыков и другого.