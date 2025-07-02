Детсад и школу возведут застройщики в ЖК "Ново-Комарово" и "Тюменской слободе"

Правительство Тюменской области достигло договоренностей с застройщиками микрорайонов, благодаря чему до 2028 года в Тюмени и Тюменском районе они выполнят ряд работ по строительству образовательных учреждений.

В ЖК "Ново-Комарово" ТДСК на свои деньги построит, введет в эксплуатацию детсад на 520 мест и обеспечит его инженерным оборудованием. Оснащение техникой и мебелью пройдёт за счёт бюджетных средств.

"ИнвестСтройГрупп" на улице Закалужской начнёт строительство образовательной школы на 1201 место. В рамках соглашения компания должна провести инженерные изыскания, экспертизу проектной документации, построить фундамент, стены и перекрытие этажей. Все остальные работы, в том числе оснащение школы, будут выполнены за счёт бюджета.

Застройщики в праве завершить работы досрочно.