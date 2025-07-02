В честь 80-летия Победы в Тюменской области на 80 гектарах высадили более 320 тысяч саженцев сосны и ели

В Тюменской области завершилась Международная патриотическая акция "Сад памяти", посвящённая 80-летию Великой Победы. С мая по июнь во всех лесничествах региона участники акции высадили свыше 320 тысяч саженцев сосны и ели на общей площади 80 га — в знак памяти о подвиге героев и как символ знаменательной даты.

Центральным событием акции стала высадка деревьев с участием губернатора 17 мая у деревни Якуши Тюменского района на участке, который пострадал от лесного пожара в 2022 году. Участники акции высадили здесь около 50 тысяч сосен на площади более 11 га.

Теперь молодым деревцам лесоводы обеспечат тщательный уход, чтобы со временем здесь вырос новый лес.

Восстановление утраченных насаждений — одна из приоритетных задач нацпроекта "Сохранение лесов" федерального проекта "Экологическое благополучие", акция "Сад памяти" служит в том числе и делу восполнения лесных ресурсов нашей страны.