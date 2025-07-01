Иностранцам без биометрии в России с 1 июля начнут отключать мобильную связь

С 1 июля начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрию, сообщает Минцифры РФ.

С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт иностранцами стал более строгим. Чтобы заключить договор связи, им нужно получить СНИЛС, создать учётную запись на Госуслугах, зарегистрировать биометрию и сообщить IMEI телефона. Меры направлены на борьбу с мошенниками и "серыми" сим-картами. Иностранцы могут оформить на себя не более 10 сим-карт. По ранее заключённым договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь.

Сколько договоров переоформили иностранцы

Более 2 млн иностранцев зарегистровались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам. Чтобы этот процесс был удобнее, в ряде банков можно оформлять СНИЛС, подтверждать учётную запись Госуслуг и регистрировать биометрию за один визит.

Ограничения связи для нарушивших правила

Неактивные более 3 месяцев номера будут отключены сразу. По активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно. Сначала заблокируют международную и междугороднюю связь и снизят скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам.

Переходный период для новых регионов

С 1 июля по 1 ноября активные абоненты, получившие российские паспорта после приобретения сим-карт, смогут переоформить договоры связи. Для этого им нужно обратиться в офис оператора связи или его дилера, либо подать заявление на сайте оператора, а затем подписать договор в офисе или электронной подписью. Подтверждение личности по биометрии не требуется.

Подготовиться к покупке сим-карты можно на границе

С 30 июня иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе будет создан цифровой профиль, включающий СНИЛС и учётную запись Госуслуг. Останется только один раз сходить банк, чтобы подтвердить учётную запись и биометрию. Фотографироваться и записывать голос повторно не потребуется.

Как переоформить договор иностранцам, которые находятся в России

- Проверьте количество оформленных на вас абонентских номеров. Это можно сделать в разделе "Сим-карты" на Госуслугах

- Расторгните договоры по лишним номерам

- Обратитесь в салон связи и подтвердите личность по биометрии из ЕБС по оставшимся номерам.