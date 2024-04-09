Тюменский губернатор включен в правительственную комиссию по паводкам

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Александр Моор вошел в состав Правительственной комиссии, которая создана для координации работ по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов РФ последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, сообщает информцентр правительства региона.

Комиссия сформирована премьер-министром Михаилом Мишустиным по поручению президента РФ, ее возглавил глава МЧС Александр Куренков, замом председателя назначен министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В состав вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин.

Также по распоряжению Михаила Мишустина в состав комиссии включены представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, главы субъектов.