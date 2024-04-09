Жителям Абатского района рекомендовано подготовиться к паводку на реке Ишим

Фото из тг-канала Игоря Васильева

Глава Абатского района Игорь Васильев рекомендовал землякам, проживающим в пойме реки Ишим, заблаговременно подготовиться к паводку и экстренной эвакуации.

Росгидромет дал прогноз о высоком уровне подъема воды на реке Ишим в Абатском районе, в зону возможного подтопления попадают населенные пункты района, находящиеся в пойме реки. Согласно решению районной КЧС создан оперативный штаб для решения вопросов прохождения паводка.

"Если вы попадаете в зону подтопления, заблаговременно позаботьтесь о себе, своих детях, пожилых и маломобильных родственниках. Заранее подготовьте документы, необходимые вещи и лекарства, продумайте, где вы можете разместиться на период паводка. Если потребуется, нужно быть готовыми к заблаговременной и экстренной эвакуации", - сообщил глава района.

В настоящее время специалисты администрации района, в числе других вопросов, занимаются подготовкой к развертыванию ПВР. Об обстановке с паводком и проводимых мероприятиях Васильев обещал информировать в своих соцсетях.