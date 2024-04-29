В тюменских лесах посадят сосны

В селе Станичном Исетского района проводятся работы по выращиванию и сохранению саженцев сосны. В начале мая их начнут высаживать в пустых зонах лесов по всему региону.

"Мы их [саженцы] как в холодильник, получается, кладем. То есть они лежат, их сверху засыпают снегом, чтобы сохранить. Так они "в спящем режиме". Также даем дополнительный толчок, то есть вырастает где-то на 10-15 процентов. При выходе из состояния покоя в теплую среду происходит лучшая приживаемость. Это все природные факторы", - поделился Игорь Моржов, начальник участка Исетского филиала Тюменской авиабазы.

300 тысяч саженцев сосны посеяли еще два года назад, а уже сейчас они достигают 17 сантиметров. Это значит, что растения можно смело пересаживать в лес. Такого количества сосны хватит на восстановление ста гектаров леса, сообщает Вслух.ру.

Работы будут проводить в определенную погоду – важно, чтобы земля была не сильно влажная и не сухая, и чтобы корни были целые. Корни саженца специально отряхивают от "тепличной" земли – так ей будет легче прижиться на новом месте.