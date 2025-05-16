Фестиваль дарения пройдет в Тюмени 22 мая

Фестиваль дарения пройдет на Цветном бульваре 22 мая с 15:00 до 18:00 на площадке "Улетная точка" в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Участие в мероприятии организаторы рассматривают как возможность помочь друг другу, обменяться не только полезными вещами и услугами, но и приятными эмоциями и человеческим теплом.

Как принять участие? Если вы хотите разместить на фестивале свою площадку, вы можете подать заявку в качестве партнера с подробным указанием необходимого для проведения технического оборудования. Для этого заполните форму до 18 мая. Причем бесплатно.Участвовать могут коммерческие и некоммерческие организации, опорные и студенческие центры добровольчества, образовательные учреждения и бизнес-структуры могут презентовать свою продукцию или услугу, провести танцевальную разминку или шоу-программу, развернуть консультационный пункт или спортивную площадку, провести мастер-класс, конкурс или организовать квест-игру.

Организаторы площадок сами определяют, что будет являться подарком от них: брендированная продукция, сладкий подарок (кекс, пирожное, леденец и др. в индивидуальной упаковке), техника, игрушки, книги и так далее.

Организатор фестиваля - Ресурсный Добро.Центр Тюменской области. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3452) 68-83-65.

Фестиваль не носит коммерческой характер и не является площадкой для коммерческой реализации товаров и услуг.