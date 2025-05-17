Что надеть на выпускной, посоветовала тюменский стилист

О модных тенденциях праздничного наряда на выпускной рассказала стилист Татьяна Хон. По ее мнению, решение принимать только выпускнице, но есть вещи, на которые стоит обратить внимание.

– Хочу предостеречь только от покупки а-ля свадебного "платья-пирожного". Во-первых, будет другой повод его надеть, во-вторых, в нем жарко и неудобно двигаться и танцевать, – предупреждает эксперт.

Нарядными и торжественными будут также комплект или платье из блестящей, сатиновой и шелковой ткани. Кружево и пайетки тоже не стоит обходить стороной, - сообщает Мегатюмень.

Шифоновое мини-платье с завышенной талией и с воланами акцентирует внимание на ногах и завуалирует небольшие нюансы в районе талии. Платье бандо корсетного типа подчеркнет хрупкость и изящность девушки и привлечет внимание к шее, плечам и ключицам. Платья с драпировками всегда очень вытягивают и стройнят фигуру. Платье с кристаллами поможет выглядеть яркой звездой на танцполе.

– Оригинальным вариантом может оказаться комбинезон. Он всегда классно и нарядно смотрится. Ничего не будет задираться и вам будет комфортно в нем двигаться, – отмечает Хон.

Асимметричное платье на одно плечо подчеркнет индивидуальность, яркость и уверенность в себе. А если вам хочется практичный вариант, который можно носить в повседневной жизни, можете смело выбрать шелковое платье-комбинацию и жакет. По мнению эксперта, в повседневной жизни это платье можно будет обыграть объемной футболкой, рубашкой или свитером. Вариант с юбкой и нарядным топом или блузкой тоже будет смотреться очень торжественно.